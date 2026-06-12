Leonardo da Vinci, “La Gioconda” e il vino, un legame intimo e personale, che va oltre l’arte

Dietro alla “Gioconda”, il quadro più famoso al mondo, c’è anche la storia personale di Leonardo da Vinci. E, grazie al vino, WineNews, vi porta “dentro” il capolavoro del Louvre, partendo dallo sfondo, Ponte Buriano nel Valdarno in Toscana, dove nascono i vini di Tenuta Sette Ponti come raccontano Antonio Moretti Cuseri, uno dei critici di vino più famosi del mondo James Suckling e la storica dell’arte Liletta Fornasari, e viaggiando dal Caucaso (da dove la schiava circassa Caterina, madre del genio per eccellenza, partì per Firenze), a Vinci, dalla “vigna di Leonardo” a Milano alla Francia.

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