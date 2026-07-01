L’Indipendenza Usa, Thomas Jefferson e Filippo Mazzei e Montepulciano: una storia di vino

Nei 250 anni della Costituzione americana, le riflessioni dalla perla del Rinascimento Toscano. Legata alla Costituzione Usa, come raccontano gli studiosi Clementi e Gaudioso nel libro “Il gusto della libertà. Thomas Jefferson, il Vino Nobile di Montepulciano e la nascita degli Stati Uniti”; ma anche al mercato, come ricorda il presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano, Andrea Rossi, nei festeggiamenti dei 400 anni dalla nascita del grande letterato Francesco Redi, che definì quello di Montepulciano “di ogni vino il re”. Con lo chef tristellato Chicco Cerea, ed il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.
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