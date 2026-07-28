“I grandi terroir resteranno, e scopriremo nuove Regioni. Il vino sarà di meno, ma sempre migliore”

Winenews è con Julien Viaud, giovane enologo francese alla guida del Laboratoire Rolland & Associés, 300 dipendenti, a Pomerol. Ritenuto l’erede di Michel Rolland, il più grande enologo della nostra epoca con cui hai lavorato per molti anni, Viaud collabora oggi con prestigiose cantine a Bordeaux e in Italia: da Caprai a Masseto ed Ornellaia, da Tenuta di Biserno a Siddura, dalla Tenuta del Nicchio a La Sansonina. Questa, in pillole, la sua “lectio magistralis” sul futuro del vino, a 360 gradi, sui temi centrali che il settore deve affrontare nei prossimi anni.

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