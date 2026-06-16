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La Sardegna punta sul mix vino-cibo-territorio come meta di un turismo wellness e sostenibile

Il racconto WineNews, con le cantine Argiolas e Santadi, Siddùra e Sella & Mosca (Terra Moretti), Mesa (Herita Marzotto) ed Antichi Poderi Jerzu

La Sardegna guarda al futuro per strutturare l’offerta turistica, destagionalizzandola e posizionandola nei circuiti del turismo del vino, perché sia wellness, sostenibile, di curiosità e lenta come i ritmi della pastorizia. Uno sguardo moderno che si riflette nei vini, affermati o in rilancio sul mercato, dove le carte da giocare sono molte, come racconta WineNews con Valentina Argiolas (Argiolas), Massimo Podda (Santadi), Mattia Piludu (Siddùra), Giovanni Pinna (Sella & Mosca-Gruppo Terra Moretti), Mesa (Herita Marzotto Wine Estates) e Franco Usai (Antichi Poderi Jerzu).

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