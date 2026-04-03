Buglioni, Tre Venezie Igt Frizzante Zero Dosage Rosé Pet Nat Molì 2024

Molì Pet Nat di Buglioni è un vino fresco e leggero (11 gradi volume) che si presta a una beva piacevole. Come dice il nome Pet Nat è un petillant naturel ottenuto al 100% da uva Molinara e viene prodotto con il metodo “sur lie”, anche chiamato ancestrale, letteralmente “con il deposito di lievito”. Così si spiega anche la prima parte del suo nome, Molì, cioè MO(linara) e (sur)Lie. Buglioni ha raggiunto 50 ettari di vigneto in Valpolicella Classica, 5 in Lugana e 5 nella zona del Bardolino, tutti a conduzione biologica dal 2019. La cantina familiare - fondata da Alfredo Buglioni nel 1993, oggi seguita anche dai figli e nota per l’Amarone - presenta per l’estate la nuova annata, il 2024. Un’annata che in Valpolicella è stata segnata da un inverno mite, una primavera piovosa e un’estate calda. Il caldo estivo e le notti tropicali hanno favorito una maturazione graduale, mentre le piogge hanno ridotto leggermente la gradazione zuccherina. La vendemmia, condotta a mano a settembre, ha dato uve di buona qualità. Dopo la pigiatura soffice, è avvenuta la macerazione a freddo del mosto per 48 ore a contatto con le bucce. Poi la presa di spuma in bottiglia con la rifermentazione naturale dei lieviti indigeni e l’affinamento con il riposo sui lieviti in bottiglia per almeno 18 mesi. Ne è nato un vino molto fresco con sentori di pompelmo rosa e arancia e al palato pane tostato e pesca gialla.

Copyright © 2000/2026