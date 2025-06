Carpineto, Docg Chianti Classico Gran Selezione Greve 2021

L’azienda Carpineto è nata nel 1967, grazie all’incontro tra Giovanni Carlo Sacchet e Antonio Mario Zaccheo, e oggi conta su 5 tenute distribuite nelle più significative denominazioni toscane rossiste: nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Greve del Chianti Classico (Dudda), nella tenuta di Gaville a Figline Valdarno, a Montepulciano, a Montalcino e infine a Gavorrano in Maremma. Con un totale di oltre 200 ettari a vigneto per una produzione media di 3,5 milioni di bottiglie all’anno, che alimentano un articolato portafoglio etichette, al 95% composto da vini rossi. Proprio a Dudda, da cui si è sviluppato il progetto, oggi a costituire un vero e proprio gruppo enoico, si trova la sede storica di Carpineto e qui è stato piantato il primo vigneto aziendale: un cru di due ettari dove si coltivano le uve destinate alla produzione del Chianti Classico annata, della Gran Selezione e della Riserva. Qui il clima è tendenzialmente continentale e i suoli sono caratterizzati da galestro e sono posti ad un’altitudine di 300 metri sul livello del mare. La Gran Selezione Greve fermenta in acciaio e matura per 18 mesi in barrique. La versione 2021 profuma di frutti scuri, sottobosco, tabacco, cioccolato, spezie e toni tostati. In bocca il sorso è ampio e tendenzialmente strutturato, dai tannini serrati e continui e dallo sviluppo articolato, terminando in un finale intenso ancora su toni fruttati e tostati.

