Castello di Ama, Docg Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2021

Un marchio una garanzia, verrebbe da dire. E non è neppure una novità - anche se non sono mancate pure fasi di appannamento nel recente passato tra i vini del Castello di Ama - ed oggi è davvero difficile trovare nel suo portafoglio etichette che siano solo un po’ meno che ottime. Insomma, una gamma di vini dalla solida e confortante costanza qualitativa decisamente affascinante, che non teme alcuna sfida ed è capace di diventare perfino un modello per tanti produttori. Il Castello di Ama, posto nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole in Chianti, conta su 75 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 320.000 bottiglie, rappresentando un punto di riferimento del Gallo Nero e dell’intero scenario enoico toscano. Il Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2021, che effettua la fermentazione malolattica in barrique dove matura per 14 mesi, possiede profumi che spaziano dalle nuance di viola a quelle di ciliegia, fino a qualche cenno speziato e tostato. La bocca è succosa e magistrale per articolazione tannica, contrasto tra dolcezza del frutto e acidità e finale ampio ancora sul frutto fragrante.

(fp)

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