Isole e Olena, Docg Chianti Classico 2023

Il Chianti Classico 2023 propone un naso dal rigoglioso e fragrante fruttato chiaro e scuro, che anticipa un sorso dalla trama articolata e al contempo scattante, dallo sviluppo deciso e dal finale dalla bella e continua nota pepata. Di Isole e Olena, protagonista dell’Unità Geografica Aggiuntiva San Donato in Poggio, e del suo artefice Paolo De Marchi è impossibile non parlare quando ci si accosta all’eccellenza produttiva chiantigiana almeno degli ultimi 45 anni. Nel 2022, l’azienda è passata di mano, senza perdere il suo smalto, diventando un’altra preziosa tessera del mosaico enoico del Gruppo francese Epi, già proprietario di Biondi Santi a Montalcino dal 2016.

(fp)

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