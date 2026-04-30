02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2026 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

L'OUTSIDER

Dievole, Toscana Igt Bianco Trebbiano Campinovi 2023

BIANCO, DIEVOLE, TOSCANA, TREBBIANO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Trebbiano
Bottiglie prodotte: 10.000
Prezzo allo scaffale: € 25,00
Proprietà: ABFV
Enologo: Luigi Temperini
Territorio: Toscana

Specie in una fase come questa, in cui “il bianco” ha ritrovato un trend commerciale assai positivo, anche in aree produttive come quella del Chianti Classico, si sta progressivamente costituendo un nucleo di cantine che hanno ritrovato il “gusto” per questa tipologia. Peraltro non dovendo cercare troppo lontano, perché nelle colline chiantigiane c’è sempre stata una certa tradizione bianchista. Ecco allora il progetto Campinovi di Dievole che prende, per l’appunto, le mosse da un vitigno storico dell’areale, il Trebbiano. Il Campinovi, dopo una sperimentazione su varie metodologie produttive, è ottenuto da una fermentazione in cemento e una maturazione per 12 mesi in legno grande. La versione 2023 rimanda aromaticamente alla frutta a polpa bianca matura, alla pietra focaia, ai fiori appena appassiti e alle erbe di campo. In bocca il sorso è ben profilato, congedandosi con un finale saporito e dai tocchi agrumati. Dievole si trova nell’Uga di Vagliagli e conta su 152 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 500.000 bottiglie. Fa parte del gruppo Alejandro Bulgheroni Family Vineyards, dal 2012.

(fp)

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: BIANCO, DIEVOLE, TOSCANA, TREBBIANO

Altri articoli