Villa Cerna, Docg Chianti Classico Riserva 2022

Il Chianti Classico Riserva 2022 propone un profilo olfattivo ampio che rimanda alla frutta rossa matura, alle viole, alla china, al sottobosco, al tabacco e alle spezie. In bocca il sorso è pieno e polposo, dall’articolazione profonda che combina una solida vena acida e tannini fitti e decisi, terminando in un finale lungo e persistente ancora sul frutto. Fin dall’epoca della sua acquisizione negli anni Sessanta da parte della famiglia Cecchi, la tenuta di Villa Cerna a Castellina in Chianti ha assunto la funzione di un vero e proprio centro di ricerca e sperimentazione, che, soprattutto, nelle annate a partire dal Nuovo Millennio, ha trovato una fisionomia stilistica centrata e solida.

(are)

Copyright © 2000/2026