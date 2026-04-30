Il Chianti Classico nei mari agitati della crisi

Dopo un 2025 chiuso positivamente per la denominazione Chianti Classico sui mercati - che cresce del 1,2% in volume e del 2,6% in valore, con il 19% del vino venduto in Italia, il 49% assorbito da Usa e Canada, il resto diviso tra Europa ed Asia - la denominazione del Gallo Nero appare forse come quella più in forma nello scenario enologico toscano, pur non sfuggendo alle difficoltà “scodellate” dal mix del perdurare dei conflitti, dall’evoluzione del gusto dei consumatori, dai dazi di Trump e dalle economie in recessione in Paesi importanti per i loro sbocchi di mercato. Il Chianti Classico riparte, quindi, a buon diritto dallo slogan “vino è cultura”, che tra le colline di Siena e Firenze ha un valore assolutamente tangibile e scandito da una consolidata storia secolare, arricchita anche dal contributo della donne. Nonostante nubi sempre più minacciose si raccolgano nel cielo enoico nazionale, dunque, il percorso qualitativo (in splendida forma) dei Chianti Classico sembra sempre più sicuro. Lo abbiamo visto nel nostro report dalla “Chianti Classico Collection” 2026, nei vini contenuti in questa monografia (e nelle edizioni del 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025) ed anche in quelli delle aziende della Tenuta di Arceno, del Castello di Monsanto, di Riecine, di Vicchiomaggio, de I Fabbri, di Vallepicciola, della Tenuta di Lilliano, di Buondonno, di San Leonino, di Poggerino, di Querciabella, di Carpineto, di Val delle Corti, di Maurizio Alongi, della Tenuta di Bibbiano, di Caparsa, del Castello di Radda, di Capraia, del Castello di Albola, del Castello di Meleto, di Istine, di Fontodi, di Villa Calcinaia, di Castello Monterinaldi, di Ruffino, di Arillo in Terrabianca, de La Montanina, de L’Erta di Radda, di Brancaia, di Castelvecchi e di Vigneti La Selvanella, di cui, a breve, racconteremo nella newsletter settimanale “I Vini di WineNews”.
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