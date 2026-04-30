Colombaio di Cencio, Docg Chianti Classico Gran Selezione Gaiole Montelodoli 2021

Rappresentano il nuovo corso produttivo del Colombaio di Cencio le tre Gran Selezione dell’Unità Geografica Aggiuntiva di Gaiole ottenute da tre distinti Cru: Vinci, Cornia e Montelodoli. Quest’ultimo, nella versione 2021, vinificata ad acino intero e maturata per 30 mesi in legno grande, profuma di frutti rossi maturi, sottobosco e spezie. In bocca il sorso è ben proporzionato, dai tannini calibrati e dal finale ampio ancora su toni fruttati e speziati. È Andrea Farinetti, figlio di Oscar, noto imprenditore, a condurre, dal 2017, Il Colombaio di Cencio (cantina nata nei primi anni Novanta ad opera dell’imprenditore tedesco Werner Ernest Wilhelm). 23 gli ettari coltivati a vigneto, collocati su 3 unità produttive principali: Montelodoli, Cornia e Vinci, posti ad altezze variabili sul livello del mare che vanno dai 280 ai 480 metri. La sfida, evidentemente, è quella proposta dal Sangiovese, varietà affascinante e capace di esprimersi alla grande a queste latitudini, ma anche ostica e poco propensa ad essere “intrappolata” da protocolli produttivi non in linea con la sua profonda comprensione.

(fp)

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