Tenuta di Nozzole, Docg Chianti Classico La Forra Riserva 2022

Intenso e largo, il naso della Riserva 2022 di La Forra profuma di ciliegie sotto spirito, alloro, bacche di ginepro, fiori appassiti, arancia rossa e liquirizia. Al palato spiccano sapidità e acidità, trattenute centralmente dai tannini affilati e poi diffusi dal morbido apporto alcolico, che distribuisce anche note vegetali e speziate verso un lungo finale floreale, leggermente ammandorlato. Un vino pieno e deciso, che proviene dal vigneto in contrada La Forra a Greve in Chianti, dove sorge la Tenuta di Nozzole di Folonari. Lo affiancano il Chianti Classico Nozzole, la Gran Selezione Giovanni Folonari, l’Igt Il Pareto, lo Chardonnay Le Bruniche e il Vin Santo di casa.

(ns)

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