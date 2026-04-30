San Felice, Vermouth Rosso

San Felice non è solo vino: il piccolo borgo a Castelnuovo Berardenga in cui ha sede, accoglie un universo di altri progetti iniziati nel 1970 con l’acquisizione da parte del Gruppo Assicurativo Allianz. Il centro dell’attività vitivinicola si sviluppa qui a partire da 150 ettari di vigna a conduzione biologica rigenerativa. Parallelamente nasce l’ospitalità con l’albergo diffuso Borgo San Felice Resort, che comprende una Spa, impianti sportivi e un emporio. Aprono poi due ristoranti in collaborazione con lo chef stellato Enrico Bartolini: per il fine dining c’è il Poggio Rosso, per una cucina tradizionale toscana l’Osteria Il Grigio. Anche la sostenibilità sociale è un tema a San Felice, centrato con “l’Orto e l’Aia Felice” che coinvolge giovani diversamente abili e anziani della zona, per imparare a coltivare un orto e allevare animali da cortile. Nel 1981 viene acquisita Campogiovanni a Montalcino, mentre Bell’Aja a Bolgheri arriva dal 2016. In totale oggi i vigneti toccano i 188 ettari, gli uliveti sono 60, poi boschi e cereali fino a coprire 685 ettari di proprietà. C’è anche spazio per un vigneto sperimentale sulle antiche varietà autoctone del Chianti, da cui nasce la linea Vitiarium, che comprende 5 vini e questo Vermouth rosso artigianale. Distillato da Bordiga in Piemonte, si compone da un Igt Toscana rosso di San Felice, aromatizzato con assenzio, genziana, arancia dolce e vaniglia, quassio e coriandolo. Solo 1700 bottiglie, impreziosite dall’etichetta della collezione Vitiarium disegnata da Federica Cecchi.

(ns)

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