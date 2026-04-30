La Tinaia di Borgo Scopeto - Castelnuovo Berardenga (SI)

La Tinaia è il ristorante di Borgo Scopeto Wine & Country Relais, posto ad un passo da Vagliagli e a poca distanza da Siena. Al centro dell’offerta del locale una cucina toscana contemporanea che esalta i sapori del territorio con ingredienti di alta qualità, pane e pasta fresca fatti in casa e prodotti stagionali. La filosofia culinaria si basa su una filiera controllata (le verdure provengono dall’orto aziendale), rispetto della stagionalità e una creatività equilibrata, con piatti come la terrina di quaglia e piccione pane briosciato, ravanelli, maionese al prezzemolo; lo gnocco, salvia e arancia, ragù d’anatra, santoreggia; la Pancia di maiale, lavanda, lenticchie, blu di mucca, mela cotogna; il Tomahawk di Cinta Senese, cipolla alla cenere, purè di patate e, per finire, il lemond curd, crumble al papavero, lampone, meringa, sorbetto alla mandorla.

(fp)

I TOP 5 DI “LA TINAIA”

1. Borgo Scopeto, Chianti Classico 2022 - € 40,00

Rosso profumato e dalla beva scorrevole e saporita

2. Altesino, Brunello di Montalcino Vigna Montosoli 2020 - € 125,00

Una delle etichette storiche della denominazione di Montalcino

3. Massolino, Barbaresco Albesani 2019 - € 115,00

Un Nebbiolo affascinante e ben eseguito

4. Arpepe, Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 2016 - € 115,00

Raffinato e sottile nel suo sviluppo gustativo, accompagnato da profumi sfumati

5. Brigaldara, Valpolicella Ripasso Superiore Il Vegro 2021 - € 65,00

Vino ben profilato e dai tratti piacevolmente dolci

Copyright © 2000/2026