Enoteca Vini di Toscana - Siena

Anche l’enoteca “Vini di Toscana” di Siena fa parte - come numerosi altri punti vendita posti strategicamente a Montepulciano, Pienza, San Gimignano, Firenze, Arezzo, Cortona e Bergamo - del Gruppo Margheriti attraverso la Margheriti Food & Wine. Insieme propongono un’offerta senza compromessi, dal meglio del mondo enoico toscano, italiano e internazionale:
(fp)
COSA VENDE
Masseto, Toscana Rosso Sei Litri Imperiale 2009 - € 18.900,00
Il marchio bolgherese ormai diventato una vera e propria icona
Romanée Conti, La Tache 2005 - € 13.500,00
Il mito assoluto per tutti i wine lover
Tenuta San Guido, Bolgheri Sassicaia 2021 - 460,00
Il vino italiano più noto al mondo
Montevertine, Toscana Rosso Pergole Torte Magnum 2021 - € 2.200,00
Il Sangiovese toscano per eccellenza
Soldera, Toscana Rosso 2018 - € 1.480,00
Uno dei vini più rari ed iconici della Toscana
Giacomo Conterno, Barolo Monfortino Riserva 2019 - € 1.250,00
Il Barolo da aste, fra i più pregiati senza se e senza ma
Castello della Sala, Umbria Bianco Nibbio 2020 - € 295,00
Bianco umbro raffinato e di esecuzione ineccepibile
Salon, Champagne Brut Blanc de Blancs Grand Cru 2012 - € 2.150,00
Lo Champagne forse più “perfetto” tra i grandi classici
Lady Gaga, Champagne Brut Ed. Limitata 2010 - € 500,00
Quando il mondo della musica internazionale incontra il vino
Fèlsina, Spumante Brut Blanc de Noir 2019 - € 40,00
Bollicine toscane ben eseguite
COSA CONSIGLIA
Brancaia, Chianti Classico Riserva 2022 - 45,00
Un vino che ha nella raffinatezza il suo punto di forza
Marchesi Antinori, Chianti Classico Gran Selezione Badia a Passignano 2021 - € 70,00
Una Gran Selezione dallo stile moderne e dall’esecuzione inappuntabile
Capannelle, Chianti Classico Riserva 2016 - € 70,00
Uno dei marchi più noti dell’Uga Gaiole in Chianti
Marchesi Antinori, Chianti Classico Gran Selezione Buiano 2021 - € 145,00
Gran Selezione ottenuta nell’Unità Geografica Aggiuntiva di Castellina in Chianti
Fèlsina, Chianti Classico Berardenga Riserva 2022 - € 39,00
Un vino che ben identifica l’azienda con sede a Castelnuovo Berardenga
Badia a Coltibuono, Chianti Classico Riserva 2019 - € 49,00
Un Chianti Classico Riserva di bella finezza ed equilibrio
San Felice, Chianti Classico Gran Selezione La Pieve 2021 - € 55,00
Rosso intenso e dalla progressione gustativa ben profilata
Tenuta Perano, Chianti Classico Riserva 2021 - 36,00
Un Chianti Classico Riserva all’insegna dello stile moderno
Riecine, Chianti Classico Riserva 2020 - € 60,00
Una delle migliori interpretazioni nella sua tipologia
Arillo in Terrabianca, Chianti Classico Gran Selezione Vigna Terrabianca - € 72,00
Una Gran Selezione ben fatta e caratterizzata da uno stile moderno
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