Château Mouton Rothschild, Aoc Pauillac Château Mouton Rothschild 2009

Premier Cru Classé dal 1973, unico caso di revisione della classificazione del 1855, Château Mouton Rothschild rappresenta una delle espressioni più autorevoli di Pauillac e della tradizione bordolese. Il 2009 a Pauillac è stato segnato da condizioni climatiche particolarmente favorevoli, con un ciclo vegetativo regolare e una maturazione completa delle uve. Dopo un inverno più freddo della media ma molto soleggiato, la primavera umida ha lasciato spazio a un’estate calda e asciutta, con stress idrico e forte insolazione. Le escursioni termiche di settembre hanno favorito concentrazione aromatica e accumulo di antociani, portando alla vendemmia, tra il 23 settembre e il 13 ottobre, grappoli sani, ricchi di zuccheri e colore. Il vino si presenta nel calice cupo e profondo, con un naso ampio e stratificato, dalle note di mirtillo, ribes nero e tabacco biondo, integrate da richiami di chinotto e spezie. Al palato mostra densità ed evoluzione, con frutto maturo ben fuso a tannini spessi e levigati che definiscono una struttura solida e armonica. Il finale è lungo, scuro e di grande continuità aromatica, espressione compiuta di un’annata tra le più rilevanti del millennio recente. L’etichetta è firmata da Anish Kapoor, che interpreta il millesimo con una gouache intensa, giocata sull’interazione tra materia e luce, in continuità con la tradizione artistica che dal 1945 accompagna ogni vendemmia di Mouton Rothschild.

(Chiara Giovoni)

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