Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg: da viticoltura di “sussistenza” al successo mondiale

La storia e le evoluzioni di uno dei campioni moderni del vino italiano, tra Colline Unesco e Rive, ed una viticoltura eroica incentrata sulla Glera, raccontata da viticoltori e produttori. Le parole di Franco Adami (cantina Adami e presidente del Consorzio Conegliano e Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg), Elvira Bortolomiol (Bortolomiol), Filippo Polegato (Astoria), Francesco Gatto e Stefano Gava (presidente e dg Val d’Oca) e Silvia Franco (Nino Franco).

