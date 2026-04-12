Contadi Castaldi, Docg Franciacorta Brut Satèn 2021

Fondata nel 1987 e insediata negli spazi di un’ex fornace ottocentesca a Adro, Contadi Castaldi rappresenta uno dei progetti che hanno contribuito alla definizione contemporanea dello stile Franciacorta, con una produzione orientata alla leggibilità del territorio e alla precisione tecnica, grazie alla guida di Gian Luca Uccelli. Il Satèn Brut nasce da Chardonnay in purezza proveniente da un mix di parcelle della denominazione, con vigneti allevati a Guyot, Casarsa e Cordone speronato, su densità comprese tra 3.000 e 5.000 ceppi per ettaro e un’età media delle viti di 23 anni. La vinificazione prevede pressatura con una resa in vino del 65%, decantazione statica a freddo, seguita da fermentazione in acciaio per circa 20 giorni con svolgimento parziale della malolattica. Il primo affinamento dura sette mesi, suddiviso tra acciaio e barrique, prima del tiraggio in maggio. La permanenza sui lieviti si estende tra 30 e 36 mesi, cui segue la sboccatura da dicembre e un ulteriore affinamento post dégorgement di 3-4 mesi; il dosaggio è di 5 g/l. La pressione ridotta tipica del Satèn conferisce un perlage fine e persistente, che lo rende riconoscibile. Nel calice brillante ha un profilo fresco ed elegante, con note di biancospino, agrumi succosi, pesche bianche croccanti, sfumature di mela e mirabelle. Il sorso è delicato ma ben sostenuto da una freschezza avvolgente che accompagna un finale lungo e definito.

(Chiara Giovoni)

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