Il vino deve essere “giusto ed equo”, dentro e fuori dal calice. Il messaggio di Slow Wine Fair

Riflessioni intorno al valore etico, sociale e ambientale della filiera del vino, secondo i vertici di Slow Food, e secondo tanti produttori virtuosi. Le parole di Barbara Nappini e Giancarlo Gariglio, alla guida di Slow Food e Slow Wine, e dei vertici di cantine come Umani Ronchi, Arpepe, Planeta, Speri, Secondo Marco, Perla del Garda, Fontodi, Braida, Kaltern, Barone Pizzini, Baglio del Cristo di Campobello, Cà Du Ferrà e Vicara. Da cui emerge sempre più chiara la consapevolezza dell’importante del concetto di etica lungo una filiera complessa e preziosa dal punto di vista economico, ambientale e sociale, come quella del vino.

Copyright © 2000/2026