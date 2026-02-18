L’Amarone della Valpolicella, tra economia, stile, e un documento che riscrive la storia

La visione di Consorzio e produttori (da Cantina Valpolicella Negrar a Pasqua, da Collis Veneto Wine Group a Santi e Bolla (Gruppo Italiano Vini - Giv), da Villa della Torre di Marilisa Allegrini a Sartori) sul grande vino italiano, che non è nato “per sbaglio”, da un “Recioto scapà”, come si è creduto fino ad oggi, come vino “autonomo”, frutto di un progetto preciso di personaggi illuminati del tempo, come Pieralvise Serego Alighieri, discendente di Dante, e nonno dello stesso Pieralvise Serego Alighieri dei giorni nostri, che guida le Possessioni Serego Alighieri. E che guarda al futuro.

