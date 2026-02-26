Milano Cortina 2026: anche il vino ha “fatto squadra” con la cucina italiana ed i territori

A Milano Cortina 2026, il vino ha fatto squadra con la cucina e i territori delle Olimpiadi, tra Prosecco Doc brindisi ufficiale con un investimento monstre, la wine list by Lt Wine & Food Advisory di Lorenzo Tersi e la promozione Vinitaly-Ita. A WineNews, Giovanni Malagò (Fondazione Milano Cortina) e le cantine di Casa Italia: Roberta Corrà (Giv), Marcello Lunelli (Ferrari), Giovanni Lai (Caviro), Luca Rigotti (Mezzacorona), Francesco Cambria (Cottanera), Roberta Ceretto (Ceretto), Antonio Capaldo (Tenute Capaldo), Renzo Rosso (Brave Wine) e Federico Veronesi (Oniverse). E gli sportivi.

