Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

Milano Cortina 2026: anche il vino ha “fatto squadra” con la cucina italiana ed i territori

Racconto WineNews da Casa Italia. Giovanni Malagò: “Italia vincente”. Lt Wine & Food Advisory di Lorenzo Tersi: “matchare i simboli del made in Italy”

A Milano Cortina 2026, il vino ha fatto squadra con la cucina e i territori delle Olimpiadi, tra Prosecco Doc brindisi ufficiale con un investimento monstre, la wine list by Lt Wine & Food Advisory di Lorenzo Tersi e la promozione Vinitaly-Ita. A WineNews, Giovanni Malagò (Fondazione Milano Cortina) e le cantine di Casa Italia: Roberta Corrà (Giv), Marcello Lunelli (Ferrari), Giovanni Lai (Caviro), Luca Rigotti (Mezzacorona), Francesco Cambria (Cottanera), Roberta Ceretto (Ceretto), Antonio Capaldo (Tenute Capaldo), Renzo Rosso (Brave Wine) e Federico Veronesi (Oniverse). E gli sportivi.

Copyright © 2000/2026

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2026

TAG: ANTONIO CAPALDO, BRAVE WINE, CASA ITALIA, CERETTO, COTTANERA, FEDERICO VERONESI, FERRARI, FRANCESCO CAMBRIA, GIOVANNI LAI, GIOVANNI MALAGÒ, GRUPPO ITALIANO VINI, GRUPPO TENUTE CAPALDO, ITALIAN TRADE AGENCY, LORENZO TERSI, LT WINE & FOOD ADVISORY, LUCA RIGOTTI GRUPPO MEZZACORONA, MARCELLO LUNELLI, MILANO CORTINA, OLIMPIADI INVERNALI, ONIVERSE, PROSECCO DOC, RENZO ROSSO, ROBERTA CERETTO, ROBERTA CORRA, TENUTE CAVIRO, VINITALY

Altri articoli