Il Chianti Classico continua a crescere, grazie a Riserva e Gran Selezione, aspettando l’Unesco

Le riflessioni dei vertici del Consorzio del Gallo Nero e di tante cantine di primo piano della denominazione, da Antinori a Cecchi, da Rocca delle Macìe a Dievole (Bulgheroni Family Vineyards), da San Felice a Isole e Olena, da Ambrogio e Giovanni Folonari a Vallepicciola, da Tenuta di Arceno a Castello di Volpaia, da Tenuta Casenuove a Ruffino, da Fonterutoli (Mazzei) a Principe Corsini. A Carlo Ferrini, tra i più importanti enologi italiani e tra i maggiori artefici del progetto “Chianti Classico 2000”, che ha posto le basi del successo recente del territorio, e non solo.

