Dal territorio e vitigno preferiti all’estirpazione dei vigneti sì o no: 10 domande agli enologi

Da territorio e vitigno preferiti all’estirpazione dei vigneti; meglio il “rigore” produttivo di Doc e Docg o la libertà delle Igt? Dall’introduzione dei Piwi nelle denominazioni al vino dealcolato, dall’equilibrio domanda-offerta ai ricarichi di vino al ristorante; ma anche, l’etichetta che avrebbero voluto produrre e, invece, lo ha fatto qualcun altro, ed un brindisi di augurio al vino italiano per il nuovo anno. Sono le 10 domande rivolte da WineNews agli enologi Franco Bernabei, Nicola Biasi, Stefano Chioccioli, Riccardo Cotarella, Luca D’Attoma, Emiliano Falsini e Vincenzo Mercurio.

