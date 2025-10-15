Vernaccia 175x100 manchette
Video

Dalle tendenze della moda a quelle nel calice, anche i grandi vini sfilano in passerella a Milano

WineNews nelle boutique e nei locali del “Quadrilatero della moda” dove i più famosi luxury brand hanno “messo in vetrina” le griffe del vino italiano

Mentre nel Vigneto Italia la vendemmia 2025 si avvia a conclusione, WineNews ha fatto un giro tra le boutique ed i locali del “Quadrilatero della moda”, a Milano, dove i più famosi brand della moda hanno “messo in vetrina” le griffe del vino italiano nella glamourissima “Vendemmia di MonteNapoleone” del MonteNapoleone District per raccontare il made in Italy. Con Chiara Lungarotti (Lungarotti) da Armani Bamboo Bar, Sara Vezza (Josetta Saffirio) da Marni, Dario Sonato (La Giuva-Signorvino) da Falconeri, Evelyn Carrer (Masottina) da Alice + Olivia e Silvia Fonzone (Fonzone) al Park Hyatt (credit: Vincenzo Dascanio).

TAG: FONZONE, JOSETTA SAFFIRIO, LA GIUVA, LA VENDEMMIA DI MONTENAPOLEONE, LUNGAROTTI, MASOTTINA, MILANO, MONDA, MONTENAPOLEONE DISTRICT, QUADRILATERO DELLA MODA, SIGNORVINO

