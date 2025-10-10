“È una fase difficile, ma non esistono settori con sviluppo eterno: il vino avrà ancora successo”

Le riflessioni, a WineNews, di Renzo Cotarella, ad Marchesi Antinori, e tra i manager più esperti del settore a livello mondiale. “Guerre, salutismo e così via pesano, ma dobbiamo anche ricordare che ci sono 2/3 della popolazione mondiale che ancora non bevono vino. Ma i vini devono cambiare, diventare più leggeri, freschi, moderni, semplici, così come la comunicazione. Il lavoro sul valore ? Lo stiamo facendo, ma dovremmo farlo con più determinazione. Ma dobbiamo anche rivedere i disciplinari delle denominazioni, nati in un altro quadro climatico, e di consumo. Ridurre la produzione? Per me un errore parlare di estirpazione”.

