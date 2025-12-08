Enoturismo, la parola chiave è “esperienza”. A dirlo i vincitori della “World Best Vineyards” 2025

A WineNews le riflessioni di Alexander Vik (Vik Vineyard, in Cile), Stefan Doktor (Schloss Johannisberg, in Germania), ai primi due posti della “The World Best Vineyards”, la lista delle migliori cantine del mondo rivelata nei giorni scorsi in Australia (con la spagnola Bodegas Ysios nella Rioja, al n. 3, e Ceretto migliore delle italiane, al n. 19). La prima sotto il brand “50 Best”, come racconta la “head of content” Emma Sleight, per fare luce su un canale, quello dell’accoglienza in cantina e delle esperienze che ruotano intorno al vino, in grande crescita e di grande importanza per le cantine stesse, e per il grande indotto sui territori.

