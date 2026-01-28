Vernaccia 175x100 manchette
Enoturismo: stato dell’arte, prospettive e “selling points” di un settore centrale per l’Italia

A WineNews le voci dal “Fine #WineTourism Marketplace”, andato in scena a Riva del Garda, con esperti ed operatori di tutto il mondo

A WineNews le voci dal “Fine #WineTourism Marketplace”, l’evento per la promozione e potenziamento del turismo del vino per cantine, territori vitivinicoli, consorzi e mete enoturistiche italiane, tra le riflessioni di Roberta Garibaldi (Università degli Studi di Bergamo), Isabel Kottmann (International Wine Business), Paul Wagner (Napa Valley College), Violante Gardini (Movimento Turismo del Vino Italia), Silvia Ghirelli (Hospitality Consultant), Caterina Turrini (Wine Hospitaly Manager Tommasi Family Estates), Emma Previatti (Hospitality Manager Zorzettig) e non solo.

