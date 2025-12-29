Vernaccia 175x100 manchette
Entusiasmo, bellezza, sperimentazione, stabilità, resilienza: il futuro del vino italiano

Le parole chiave del 2026 secondo i vertici delle 24 cantine del Consorzio Italia del Vino, che mettono insieme il 15% dell’export nazionale

Le parole chiave del 2026 secondo alcuni dei vertici delle 24 cantine del Consorzio Italia del Vino, che mettono insieme il 15% dell’export nazionale. Le riflessioni (e gli auguri per il settore) di Roberta Corrà (Gruppo Italiano Vini - Giv), Rodolfo Maralli (Banfi), Alberto Lusini (Angelini Wines & Estates), Federico Veronesi (Oniwines), Andrea Conzonato (Herita Marzotto Wine Estates), Valentina Abbona (Marchesi di Barolo), Diego Bosoni (Cantine Lvnae), Massimo Furlan (Le Monde) e Alessandro Medici (Medici Ermete & Figli).

