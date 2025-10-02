Etna, grande territorio del vino che ridefinisce la sua identità, e guarda al futuro

La storia ed il presente nei rossi, il futuro (anche) nei bianchi, con il “dogma” della qualità a guidare le scelte di aziende e Consorzio Vini Etna. Come raccontano il presidente del Consorzio, Francesco Cambria, ed i vertici di cantine come Graci, Planeta, Palmento Costanzo, Terrazze dell’Etna, Donnafugata, Pietradolce, Palmento Costanzo e Tasca d’Almerita. Per il futuro di un territorio che è fatto anche di grande gastronomia, e che ha investito tanto, con successo, nell’enoturismo.

