I cambiamenti climatici e i processi di mitigazione e adattamento visti dai piccoli vignaioli

Nei giorni della “Cop 30” di Belem, in Brasile, nel “Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti” by Fivi, a BolognaFiere, si è discusso di cambiamenti climatici e di processi di mitigazione e adattamento. E Winenews ha raccolto le voci di Rita Babini, presidente Fivi, dei produttori Michele Antonio Fino dell’Azienda Cascina Melognis, Matilde Poggi de “Le Fraghe”, Carmela Pupillo (Pupillo), Emanuele Pelizzatti Perego (Arpepe) e Camillo Favaro (Favaro-Le Chiusure) e di Gabriele Valota, enologo e responsabile Comitato Giovani Assoenologi (credit: Luca Rivera).

