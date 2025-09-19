I produttori delle Langhe: “il nostro impegno è mantenere queste colline più belle possibile”

“Il mondo dei vinti ha vinto: era la Langa della Resistenza e della fatica contadina, oggi è la Langa del Barolo”: le parole del fondatore Slow Food Carlo Petrini accompagnano WineNews nelle Langhe, per raccontare cosa resta ancora da fare nella loro storia di successo con Sergio Germano (Consorzio Barolo), Roberta Ceretto (Ceretto), Andrea Farinetti (Borgogno-Fontanafredda), Francesca Vaira (Luigi Baudana - G.D. Vajra), Roberto Bruno (Fontanafredda), Bruna Giacosa (Bruno Giacosa), Roberto Conterno (Giacomo Conterno), Alessandro Masnaghetti (Enogea) e Barbara Sandrone (Luciano Sandrone).

