Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

Video

I produttori delle Langhe: “il nostro impegno è mantenere queste colline più belle possibile”

Le loro voci a WineNews: “il vino, Barolo in primis, che tutto il mondo ci invidia, non ha snaturato il territorio, ma ha contribuito al suo successo”

“Il mondo dei vinti ha vinto: era la Langa della Resistenza e della fatica contadina, oggi è la Langa del Barolo”: le parole del fondatore Slow Food Carlo Petrini accompagnano WineNews nelle Langhe, per raccontare cosa resta ancora da fare nella loro storia di successo con Sergio Germano (Consorzio Barolo), Roberta Ceretto (Ceretto), Andrea Farinetti (Borgogno-Fontanafredda), Francesca Vaira (Luigi Baudana - G.D. Vajra), Roberto Bruno (Fontanafredda), Bruna Giacosa (Bruno Giacosa), Roberto Conterno (Giacomo Conterno), Alessandro Masnaghetti (Enogea) e Barbara Sandrone (Luciano Sandrone).

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: BAROLO, BORGOGNO, BRUNO GIACOSA, CERETTO, CONSORZIO BAROLO BARBARESCO ALBA LANGHE DOGLIANI, ENOGEA, FONTANAFREDDA, G.D. VAJRA, GIACOMO CONTERNO, LANGHE, LUCIANO SANDRONE, LUIGI BAUDANA

Altri articoli