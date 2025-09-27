Menu
Sabato 18 Ottobre 2025 - Aggiornato alle 18:29
Newsletter
I Quaderni di WineNews
I Quaderni di WineNews - Bolgheri
27 Settembre 2025, ore 14:00
Numero:
239
Tiratura:
12.000 Enonauti
Periodo:
Settembre 2025
Vedi la Newsletter
In questo numero
Sotto la lente
Masseto, Toscana Igt Rosso Masseto 2022
27 Settembre 2025
Sotto la lente
Le Macchiole, Toscana Igt Rosso Merlot Messorio 2022
27 Settembre 2025
Sotto la lente
Grattamacco, Doc Bolgheri Superiore Grattamacco 2022
27 Settembre 2025
Sotto la lente
Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022
27 Settembre 2025
Editoriale
L’attualità del bolgherese
27 Settembre 2025
Allo scaffale
Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2020
27 Settembre 2025
Allo scaffale
Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2022
27 Settembre 2025
Allo scaffale
Michele Satta, Doc Bolgheri Superiore Piastraia 2022
27 Settembre 2025
Allo scaffale
Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2022
27 Settembre 2025
La Griffe
Poggio al Tesoro, Doc Bolgheri Superiore Dedicato a Walter 2021
27 Settembre 2025
Best Buy
Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2022
27 Settembre 2025
Best Buy
Campo al Mare, Doc Bolgheri Rosso Campo al Mare 2023
27 Settembre 2025
Best Buy
Orma, Doc Bolgheri Rosso Passi di Orma 2023
27 Settembre 2025
Best Buy
Caccia al Piano, Doc Bolgheri Rosso Ruit Hora 2023
27 Settembre 2025
Vintage
Tenuta San Guido, Vino da Tavola Rosso Sassicaia 1985
27 Settembre 2025
Outsider
Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Il Nicchio 2021
27 Settembre 2025
Parola di Enoteca
Enoteca Castiglionese - Castiglione della Pescaia (GR)
27 Settembre 2025
La scelta dell'enotecario
Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Superiore Matarocchio 2019
27 Settembre 2025
La sorpresa
Tenuta Fratini, Doc Bolgheri Superiore Hortense 2022
27 Settembre 2025
Spuntature
Cosa c’è di nuovo a Bolgheri?
27 Settembre 2025
Parola di ristorante
Osteria Gabbani - La California (LI)
27 Settembre 2025
Il buono del territorio
Saba Formaggi, Formaggi a latte ovino crudo
27 Settembre 2025