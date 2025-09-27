Enoteca Castiglionese - Castiglione della Pescaia (GR)

L’Enoteca Castiglionese di Luca Papalini a Castiglione della Pescaia (tel. 0564 933572) è stata fondata nel 1950 e rappresenta uno dei punti di riferimento per l’eno-appassionato maremmano e non solo. Con più di un migliaio di etichette disponibili, l’offerta è decisamente articolata e accurata, spaziando tra i migliori territori del Bel Paese, d’Europa e oltre:
COSA VENDE
Massa Vecchia, Toscana Bianco Vermentino Ariento 2022 - € 43,00
Bianco prodotto da una delle aziende più intrigante della Maremma
Chateau Musar, Libano Bekaa Valley Bianco 2017 - € 55,00
Blend a base dei vitigni Obaideh e Merwah dalla caratteristica timbrica salmastra
Gaja, Langhe Sauvignon Blanc Alteni di Brassica 2020 - € 145,00
Un vino impeccabile come nella tradizione della Maison piemontese
Castello di Potentino, Toscana Rosato Pinot Nero Lyncurio 2023 - € 23,00
Ben eseguito questo Pinot Nero dai caratteri varietali in primo piano
Mazzei, Maremma Toscana Rosso Belguardo Riserva 2020 - € 55,00
Rosso dal piglio generoso e mediterraneo
Petra, Toscana Merlot Quercegobbe 2022 - € 31,50
Merlot di buona espressività aromatica e dal gusto piacevole
Isole e Olena, Toscana Rosso Sangiovese Cepparello 2019 - € 105,00
Uno dei Sangiovese in purezza di riferimento della Toscana
Castello di Rampolla, Toscana Rosso D’Alceo 2019 - 125,00
Taglio bordolese di grande fascino prodotto fin dal 1980
Soldera, Toscana Rosso Sangiovese 2019 - € 780,00
Uno dei simboli enologici di Montalcino e non solo
Domaine des Lambrays, Bourgogne Clos de Lambrays Grand Cru 2022 - € 1.100,00
Un grande classico tra i vini di Borgogna che difficilmente delude
COSA CONSIGLIA
Tua Rita, Toscana Bianco Vermentino Perlato del Bosco 2023 - € 17,50
Bianco ricco, saporito e ben eseguito
Campo di Sasso, Toscana Bianco Vermentino Occhione 2023 - € 18,00
Immediatamente piacevole al palato, quanto gustoso e fragrante in bocca
Michele Satta, Toscana Bianco Viognier Giovin Re 2021 - € 37,00
Un vino non privo di grassezza e dal carattere mediterraneo
Ca’ Marcanda, Toscana Bianco Vistamare 2024 - € 45,00
Vermentino e Viognier di esecuzione inappuntabile
La Madonnina, Toscana Rosso 2022 - € 27,00
Blend ben fatto a base di Syrah, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Franc
Castello di Bolgheri, Bolgheri Rosso Varvàra 2022 - € 28,00
Rosso ben eseguito nell'esprimere i principali caratteri del terroir bolgherese
Michele Satta, Toscana Rosso Syrah 2022 - € 42,00
Un vino dal carattere terroso e maturo, che non lascia indifferenti
Guado al Tasso, Bolgheri Rosso Cont’Ugo 2022 - € 52,00
Merlot in purezza aromaticamente dolce e dalla progressione gustativa cremosa
Podere Sapaio, Toscana Rosso Sapaio 2018 - € 85,00
Rosso ben profilato nei suoi aromi balsamici accompagnati da una bocca polposa
Le Macchiole, Toscana Rosso Paleo 2020 - € 130,00
Uno dei vini simbolo dell’areale di Bolgheri
