BEST BUY

Orma, Doc Bolgheri Rosso Passi di Orma 2023

BOLGHERI, ORMA, ROSSO, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2023
Uvaggio: Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Bottiglie prodotte: 24.000
Prezzo allo scaffale: € 30,00
Azienda: Orma Bolgheri
Proprietà: famiglia Moretti Cuseri
Enologo: staff tecnico aziendale
Territorio: Bolgheri

Il Bolgheri Rosso Passi di Orma 2023, uscito per la prima volta con l’annata 2015, matura per sei mesi in legno piccolo. I suoi profumi rimandano alla mora, al mirtillo e alla liquirizia, con tocchi tostati di polvere di caffè e cenni speziati. In bocca il sorso è polposo, morbido e continuo, dal finale dai toni balsamici e di nuovo speziati. Fa parte del gruppo di cantine capeggiato dall’aretina Sette Ponti, il Podere Orma, acquisito nel 2004 e oggi composto da oltre 5 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie. Lo stile dei vini aziendali è ispirato alla tradizione dell’areale bolgherese e propone vini generosi e definiti, dalla cifra mediterranea.

