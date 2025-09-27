Orma, Doc Bolgheri Rosso Passi di Orma 2023

Il Bolgheri Rosso Passi di Orma 2023, uscito per la prima volta con l’annata 2015, matura per sei mesi in legno piccolo. I suoi profumi rimandano alla mora, al mirtillo e alla liquirizia, con tocchi tostati di polvere di caffè e cenni speziati. In bocca il sorso è polposo, morbido e continuo, dal finale dai toni balsamici e di nuovo speziati. Fa parte del gruppo di cantine capeggiato dall’aretina Sette Ponti, il Podere Orma, acquisito nel 2004 e oggi composto da oltre 5 ettari a vigneto per una produzione complessiva di 60.000 bottiglie. Lo stile dei vini aziendali è ispirato alla tradizione dell’areale bolgherese e propone vini generosi e definiti, dalla cifra mediterranea.

