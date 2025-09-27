Tenuta Fratini, Doc Bolgheri Superiore Hortense 2022

L’equilibrio e l’eleganza dei vini della Tenuta Fratini è davvero sorprendente. In particolare il Bolgheri Superiore Hortense 2022 (anteprima), risulta sostanzioso al palato, senza perdere grazia nello sviluppo; si attarda a lungo in bocca, senza sembrare insistente o eccessivo. Anche la parte aromatica è fine ma generosa, perfettamente equilibrata fra note di ciliegia e fiori appassiti, cannella e foglia di pomodoro, accenni di goudron e fragranze di sottobosco. Un vino davvero piacevole e raffinato - forgiato dall’enologo francese Eric Boissenot, già consulente di importanti Chateaux di Bordeaux - cui il fratello Harte tiene testa. Con il terzo rosso (il Clinio) si completa la piccola produzione dell’azienda di proprietà della famiglia Fratini, fondata nel 2016 ma perfezionata lo scorso anno: giusto 10.000 bottiglie ottenute da 20 ettari vitati, tra i più alti delle colline metallifere bolgheresi, abbracciati da una proprietà di oltre 1000 ettari costellata di installazioni e sculture. Cura e precisione sono il filo conduttore che lega persone, vigne e cantina, con l’obiettivo di produrre vini eccezionali.

(ns)

