Osteria Gabbani - La California (LI)

L’Osteria Gabbani a La California, nei pressi di Bibbona, è condotta da Carlo Brunelli e Patrizia Radi. La cucina del locale è saldamente ancorata al territorio e spazia tra piatti di terra e mare, eseguiti a partire da materie prime locali. Per questo non ci sono forzature: un piatto che finisce si sostituisce con uno diverso, rendendo frequente la rotazione delle disponibilità in menù. Tra gli antipasti, quindi, si può trovare la panzanella croccante con palamita o la tonnina e acciughe marinate. Fra i primi, invece, le tagliatelle al ragù di chianina; la minestra di zucca e fagioli o i maltagliati polpo e rosmarino. Tra i secondi citiamo l’arrosto tartufato con patate; il polpo grigliato con verdure o la palamita ciliegino capperi e olive. E per finire, la crostata alla crema di limone; la panna cotta al frutto della passione o il gelato prodotto dall’osteria.

(fp)

I TOP 5 DI “OSTERIA GABBANI”

1. Sada, Toscana Vermentino 2024 - € 14,00

Vino profumato ed immediatamente piacevole

2. Pagani De Marchi, Montescudaio Montaleo 2022 - € 14,00

Rosso fruttato al naso e dal gusto pieno e continuo

3. Russo, Suvereto Sasso Bucato 2021 - € 25,00

Sorso tendenzialmente denso e cremoso, dai profumi mediterranei

4. Le Macchiole, Bolgheri Rosso 2023 - € 27,00

Rosso dalla beva agile e contrastata

5. Collemassari, Bolgheri Rosso 2023 - € 34,00

Saporito e ben profilato, è vino dai profumi fruttati e speziati

