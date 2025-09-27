Caccia al Piano, Doc Bolgheri Rosso Ruit Hora 2023

Soprattutto Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc sono le varietà coltivate dalla franciacortina Guido Berlucchi nella tenuta toscana di Caccia al Piano. Un’avventura iniziata nel 2003, che li ha portati a vinificare lo spumante rosato più riuscito di Bolgheri (il CaP Rosé) e a definire sempre meglio le etichette di pregio dell’azienda: anche grazie ad uno studio approfondito dei 23 ettari vitati, divisi fra Grottine, San Biagio, Caccia al Piano e Le Bozze. Il Ruit Hora 2023 nasconde complessità dietro alla sua facilità di beva: note di agrumi e sottobosco, melograno e idrocarburi, liquirizia e cardamomo si alternano in un vino sapido e aderente, dal ritmo vivace.

