Su i Quaderni di WineNews

SOTTO LA LENTE

Le Macchiole, Toscana Igt Rosso Merlot Messorio 2022

Vendemmia: 2022
Uvaggio: Merlot
Bottiglie prodotte: 9.500
Prezzo allo scaffale: € 230,00
Proprietà: Cinzia Merli, Elia e Mattia Campolmi
Enologo: Luca Rettondini
Territorio: Bolgheri

Il Messorio è uno dei cult wine, insieme a Scrio (Syrah) e Paleo (Cabernet Franc), prodotti da Le Macchiole, uno dei top player del bolgherese e tra le cantine pioniere dell’areale (anno di fondazione 1983). È arrivato sugli scaffali per la prima volta con l’annata 1994. La versione 2022 di questo Merlot in purezza è maturata in barrique e anfora per 16 mesi e propone un bagaglio olfattivo ricco e articolato, alternando frutti rossi e neri, rosa, bergamotto, pepe, erbe aromatiche, cacao, grafite e spezie. In bocca il sorso è succoso, denso e ben profilato, dai tannini fitti e soffici e dallo sviluppo continuo, che termina in un finale lungo e dolce, dai ritorni balsamici.

(are)

TAG: LE MACCHIOLE, MERLOT, ROSSO, TOSCANA

