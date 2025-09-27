Masseto, Toscana Igt Rosso Masseto 2022

Il Masseto 2022 profuma di amarene, gelsi neri e prugne, con tocchi di menta, aneto e pepe, liquirizia e vaniglia. Il sorso è polposo, dai tannini esuberanti e raffinati e dallo sviluppo compatto, terminando in un finale lungo e persistente, ancora sul frutto e le spezie. Un vino che ha saputo diventare un mito e che la Tenuta Masseto, inaugurata nel 2019, è iconicamente simboleggiata dalla cantina posta proprio al centro dei 11 ettari di vigneto, dove storicamente nasce questo assoluto vino di culto (prima annata 1986). Degno tributo ad un vino capace di contenere la storia della Tenuta dell’Ornellaia e di amplificarla con il suo carattere e le sue quotazioni stellari.

