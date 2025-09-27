02-Planeta_manchette_175x100
Tenuta Meraviglia, Doc Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2020

Vendemmia: 2020
Uvaggio: Cabernet Franc
Bottiglie prodotte: 15.000
Prezzo allo scaffale: € 70,00
Proprietà: ABFV
Enologo: Luigi Temperini
Territorio: Bolgheri

Il Bolgheri Superiore Maestro di Cava 2020 profuma di frutti rossi e neri, liquirizia e macchia mediterranea, con tocchi mentolati e speziati. In bocca il sorso è polposo e potente, dal finale lungo e persistente su toni ancora balsamici. Recentissima l’inaugurazione della nuova cantina di Tenuta Meraviglia - di proprietà del magnate argentino Alejandro Bulgheroni che è proprietario anche di Tenuta Le Colonne sempre a Bolgheri, Dievole a Vagliagli e Podere Brizio a Montalcino, ma anche di altre 14 cantine distribuite tra America Latina, Stati Uniti, Europa e Australia - costruita recuperando l’antica e abbandonata “Cava di Cariola” nel Comune di Castagneto Carducci.

(are)

