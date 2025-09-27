Campo al Mare, Doc Bolgheri Rosso Campo al Mare 2023

Fermentazione in acciaio e affinamento lungo 7 mesi in tonneaux per il Campo al Mare di Ambrogio e Giovanni Folonari, padre e figlio della nota famiglia toscana del vino, che hanno investito a Bolgheri nel 2000. Il vino rappresenta il Bolgheri Rosso aziendale (affiancato dal Superiore Baia al Vento, il Cabernet Franc Selvante, il Petit Verdot Gallico, il Bianco da Vermentino e il Rosato da Merlot, per un totale di 170.000 bottiglie all’anno) e dall’annata 2023 distilla fragranze spensierate di cocomero e uva rossa, con note di erbe aromatiche mediterranee; il sorso ha trama larga e polposa ma sostanziosa, che si infittisce in chiusura su note speziate e di sottobosco.

