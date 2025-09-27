Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Superiore Matarocchio 2019

La tenuta Guado al Tasso della famiglia Antinori conta su 320 ettari a vigneto e una produzione di oltre 1.700.000 bottiglie, declinata in un portafoglio etichette ben concepito, che sul fronte rossista propone frutto esuberante per il “Bruciato”, imponente struttura per il “Guado al Tasso”, e una coppia di Cru - “Cont’Ugo” e “Matarocchio” - che individuano i caratteri più intimi delle varietà utilizzate in purezza (rispettivamente Merlot e Cabernet Franc) e dei microclimi dove sono coltivate. Il Bolgheri Superiore Matarocchio è il vino che si trova all’apice della piramide qualitativa aziendale ed è ottenuto da uve Cabernet Franc maturate in barrique nuove per 18 mesi. La versione 2019 profuma di menta, mirto, frutti rossi maturi e cioccolato, con tocchi speziati e tostati. In bocca il sorso è morbido e cremoso, dai tannini dolci e dal finale avvolgente e ancora fruttato e speziato. Su Guado al Tasso gli Antinori puntano decisamente nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso, contribuendo a costruire il successo mondiale della denominazione, che allora compì il suo balzo decisivo.

(fp)

