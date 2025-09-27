Cosa c’è di nuovo a Bolgheri?

Per esempio un uso diverso delle varietà bolgheresi/bordolesi possibili protagoniste anche di vini in purezza. A ben guardare, in parte quasi una novità assoluta - perché Merlot e Cabernet in purezza non sono così frequenti nel resto del mondo - e in parte una novità vera e propria, considerando che i vini varietali di Bolgheri sono stati quasi sempre collocati nella fascia più bassa della piramide qualitativa dei vini. C’è poi il sempre maggiore affinamento qualitativo sul fronte bianchista, fino ad arrivare alla rinata attenzione (ancora con poche bottiglie) ai rosati, i vini storici dell’areale. Bolgheri, insomma, oggi lavora guardando al futuro: che purtroppo non sarà privo di criticità, anche per un terroir d’elezione e magico come questo, a giudicare da quanto accade nel mondo. Un lavoro che esce anche sul piano stilistico dei vini, che progressivamente lasciano sullo sfondo dolcezza e potenza, per fare posto ad una certa freschezza e agilità. Un mutamento non solo tecnico, ma anche di concezione complessiva del rapporto uomo-natura, vista l’emergenza climatica che certo, a queste latitudini, colpisce con maggiore forza. Questi elementi sono usciti con buona leggibilità dai nostri assaggi dedicati all’areale bolgherese, che seguono le edizioni del 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 della monografia. Con una qualità diffusa nei vini di tante realtà che meritano, come minimo, una segnalazione su “I Vini di WineNews”: come Ceralti, Il Castellaccio, San Felice (Bell’Aja), Podere Prospero, Castello di Bolgheri, Campo alle Comete, Donne Fittipaldi, Banfi, Le Vigne di Silvia, I Greppi, Donna Olimpia, Cipriana, Campo alla Sughera, Sette Cieli, Tenuta di Vaira, Guado al Melo e Tenuta di Biserno.
