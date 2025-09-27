Ornellaia, Doc Bolgheri Superiore Ornellaia 2022

Il Bolgheri Superiore Ornellaia 2022 possiede bagaglio aromatico che rimanda ai frutti neri, alle erbe aromatiche e al sottobosco, con tocchi di grafite, spezie e cenni tostati. Il sorso è intenso, ampio e muscolare, dai tannini fitti e ben coperti da un frutto maturo e polposo, terminando in un finale persistente, lungo e balsamico. L’Ornellaia - tenuta di 134 ettari a vigneto, posti fra i 50 e i 120 metri di altezza su suoli vari, che formano un mosaico di parcelle di origine marina, alluvionale o vulcanica - è dal 2002 la dependance dei Frescobaldi in terra bolgherese, ed è tra le cantine simbolo di questo areale, la cui fama è difficile circoscrivere soltanto a Bolgheri, alla Toscana o all’Italia.

(are)

Copyright © 2000/2025