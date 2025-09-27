Grattamacco, Doc Bolgheri Superiore Grattamacco 2022

Il Bolgheri Superiore Grattamacco 2022 profuma di mirtilli, more e ciliegie, con tocchi di rosa appena appassita, macchia mediterranea, spezie e grafite. Il sorso è pieno e dinamico, dall’articolazione tannica vivace e raffinata e dal finale arioso e persistente su toni appena agrumati. Grattamacco, posta tra Castagneto Carducci e Bolgheri è uno dei poli d’eccellenza del Gruppo ColleMassari. È anche una delle cantine storiche della denominazione bolgherese, che ha saputo nel tempo consolidarsi e connotare le proprie etichette di uno stile personale e ben leggibile, a partire proprio dal vino bandiera aziendale, il Grattamacco, prodotto per la prima volta con l’annata 1982.

