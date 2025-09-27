Fabio Motta, Doc Bolgheri Superiore Le Gonnare 2022

Anche se l’azienda di Fabio Motta dall’anno scorso fa parte di Agricole Gussalli Beretta, l’intento vuole restare identico a quello stabilito fin dalla fondazione dell’azienda nel 2009: far sì che ogni etichetta sia riflesso di un annata, del carattere di un territorio e di una precisa filosofia produttiva. Ad esempio, il Bolgheri Superiore Le Gonnare viene vinificato in rovere o cemento a seconda delle caratteristiche di uve e annata. La versione 2022 profuma di talco, di violetta e iris, ciliegia e susina, con sottofondo di foglia di pomodoro; limpido e netto, il sorso scorre piacevole in bocca dalla consistenza sapida, verso un finale speziato, fruttato e floreale.

(ns)

