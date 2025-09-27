02-Planeta_manchette_175x100
Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022

Vendemmia: 2022
Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Prezzo allo scaffale: € 135,00
Proprietà: famiglia Antinori
Enologo: Marco Ferrarese
Territorio: Bolgheri

Il Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022 profuma di piccoli frutti rossi maturi ben accompagnati da tocchi di macchia mediterranea, erba appena tagliata, cacao, menta, eucalipto, pepe e vaniglia. In bocca il sorso è avvolgente e articolato, dai tannini fitti e ben risolti e dal finale lungo, persistente e ancora speziato e tostato. La Tenuta Guado al Tasso, di proprietà della famiglia Antinori, ha una superficie complessiva di circa 1.000 ettari tra vigne, boschi e macchia mediterranea. I 320 ettari vitati sono allevati prevalentemente a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Syrah, a cui si aggiunge il Vermentino, e producono oltre 1.700.000 bottiglie.

TAG: ANTINORI, BOLGHERI, GUADO AL TASSO, SUPERIORE

