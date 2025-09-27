Tenuta Guado al Tasso, Doc Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022

Il Bolgheri Superiore Guado al Tasso 2022 profuma di piccoli frutti rossi maturi ben accompagnati da tocchi di macchia mediterranea, erba appena tagliata, cacao, menta, eucalipto, pepe e vaniglia. In bocca il sorso è avvolgente e articolato, dai tannini fitti e ben risolti e dal finale lungo, persistente e ancora speziato e tostato. La Tenuta Guado al Tasso, di proprietà della famiglia Antinori, ha una superficie complessiva di circa 1.000 ettari tra vigne, boschi e macchia mediterranea. I 320 ettari vitati sono allevati prevalentemente a Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot e Syrah, a cui si aggiunge il Vermentino, e producono oltre 1.700.000 bottiglie.

