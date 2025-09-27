02-Planeta_manchette_175x100
Consorzio Collio 2025 (175x100)

Su i Quaderni di WineNews

L'OUTSIDER

Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Il Nicchio 2021

LODOVICO ANTINORI, ROSSO, TENUTA DEL NICCHIO, TOSCANA, Su i Quaderni di WineNews
Vendemmia: 2021
Uvaggio: Cabernet Franc, Merlot
Bottiglie prodotte: 2.800
Prezzo allo scaffale: € 340,00
Proprietà: Lodovico e Sophia Antinori
Enologo: Helena Lindberg
Territorio: Toscana

Il Nicchio 2021, Cabernet Franc con un piccolo saldo di Merlot maturato in barrique per 16 mesi, possiede un profilo olfattivo complesso, ad iniziare dai toni balsamici di erbe aromatiche - con cui peraltro termina - passando alla mora e alla susina, alla ciliegia sotto spirito, e arricchendosi di tocchi tostati, come tabacco e cacao, e infine spezie. Il sorso cremoso e generoso di polpa di frutta nera, ha ritmo intenso, caldo e sapido, e un finale lungo e persistente. Dopo aver “inventato” la Tenuta dell’Ornellaia a Bolgheri e aver fondato la Tenuta di Biserno a Bibbona, Lodovico Antinori è protagonista di un nuovo progetto enologico insieme alla figlia Sophia, a partire dai vigneti di Bibbona e Bolgheri: la Tenuta del Nicchio. L’azienda, fondata nel 2020, conta su 12 ettari di superficie vitata: 2 ettari di vigneto a Castagneto Carducci, altrettanti all’ombra della Torre di Donoratico, più altre parcelle prese in affitto dal Conte Gaddo Della Gherardesca. A seguire questa nuova scommessa enoica il tecnico “di sempre”: Helena Lindberg, vera e propria garanzia di una continuità qualitativa ormai solida e unanimemente riconosciuta.

(are)

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: LODOVICO ANTINORI, ROSSO, TENUTA DEL NICCHIO, TOSCANA

Altri articoli