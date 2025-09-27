Tenuta del Nicchio, Toscana Igt Rosso Il Nicchio 2021

Il Nicchio 2021, Cabernet Franc con un piccolo saldo di Merlot maturato in barrique per 16 mesi, possiede un profilo olfattivo complesso, ad iniziare dai toni balsamici di erbe aromatiche - con cui peraltro termina - passando alla mora e alla susina, alla ciliegia sotto spirito, e arricchendosi di tocchi tostati, come tabacco e cacao, e infine spezie. Il sorso cremoso e generoso di polpa di frutta nera, ha ritmo intenso, caldo e sapido, e un finale lungo e persistente. Dopo aver “inventato” la Tenuta dell’Ornellaia a Bolgheri e aver fondato la Tenuta di Biserno a Bibbona, Lodovico Antinori è protagonista di un nuovo progetto enologico insieme alla figlia Sophia, a partire dai vigneti di Bibbona e Bolgheri: la Tenuta del Nicchio. L’azienda, fondata nel 2020, conta su 12 ettari di superficie vitata: 2 ettari di vigneto a Castagneto Carducci, altrettanti all’ombra della Torre di Donoratico, più altre parcelle prese in affitto dal Conte Gaddo Della Gherardesca. A seguire questa nuova scommessa enoica il tecnico “di sempre”: Helena Lindberg, vera e propria garanzia di una continuità qualitativa ormai solida e unanimemente riconosciuta.

