Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2022

Vendemmia: 2022
Uvaggio: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Bottiglie prodotte: 85.000
Prezzo allo scaffale: € 120,00
Proprietà: Stanislaus Turnauer
Enologo: Nicolò Carrara
Territorio: Bolgheri

Il Bolgheri Superiore Argentiera 2022, maturato in barrique nuove per 16 mesi, profuma di frutti rossi maturi, spezie, grafite ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è polposo e dolce, dallo sviluppo continuo e compatto e dal finale ampio ed intenso, che torna sul frutto e su rimandi speziati e balsamici. La Tenuta Argentiera nasce nel 1999 grazie alla famiglia fiorentina Fratini ed oggi la proprietà è in mano all’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer, che l’ha acquisita alla fine del 2015. 85 gli ettari vitati, per una produzione di 450.000 bottiglie, declinate con ineccepibile fattura e la classica personalità mediterranea che ha fatto grande l’areale bolgherese.

