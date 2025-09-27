Argentiera, Doc Bolgheri Superiore Argentiera 2022

Il Bolgheri Superiore Argentiera 2022, maturato in barrique nuove per 16 mesi, profuma di frutti rossi maturi, spezie, grafite ed erbe aromatiche. In bocca il sorso è polposo e dolce, dallo sviluppo continuo e compatto e dal finale ampio ed intenso, che torna sul frutto e su rimandi speziati e balsamici. La Tenuta Argentiera nasce nel 1999 grazie alla famiglia fiorentina Fratini ed oggi la proprietà è in mano all’imprenditore austriaco Stanislaus Turnauer, che l’ha acquisita alla fine del 2015. 85 gli ettari vitati, per una produzione di 450.000 bottiglie, declinate con ineccepibile fattura e la classica personalità mediterranea che ha fatto grande l’areale bolgherese.

(fp)

